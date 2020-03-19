Rusya: Türkiye ile yapılan İdlib mutabakatı ABD'yi kızdırıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova , Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib mutabakatının ABD'yi kızdırdığını ve Washington'un Rusya karşıtı histeriyi körüklemek için her fırsatı kullanmaya çalıştığını ifade etti.

Sputnik'in haberine göre; haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, ABD'li siyasetçilerin Suriye'de faaliyet yürüten Beyaz Miğferler'in temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin sıklaştığına dikkat çekerek, Rus-Türk mutabakatlarının ABD'yi kızdırdığı izlenimi edindiklerini belirtti.

"ABD'li yetkililerin Beyaz Miğferler'in temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin bölgede provokasyon ve provokatif eylemler gibi ciddi sorunları beraberinde getirdiğine" dikkati çeken Zaharova, "17 Mart'ta Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen yabancılarla görüşme kısıtlamalarına rağmen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Beyaz Miğferler'in lideriyle görüştü. 11 Mart'ta örgütün lideri ABD Senatosu'nda konuk edildi. 3 Mart'ta da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, Türkiye-Suriye sınırında bu örgütün temsilcileriyle bir araya geldi" dedi.