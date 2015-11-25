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Ekonomi

Rusya Türk mallarının ülkeye girişini durdurdu

"Şu anda hiçbir Türk malı gümrüğe kabul edilmiyor. 'Sayım var' gibi çeşitli gerekçeler sunuyorlar"

Fotoğraf: Arşiv

25 Kasım 2015 23:16

Türkiye'nin hava sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından, Türk mallarının Rusya'ya girişi durduruldu.

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyesi Adnan Dalgakıran, Türk mallarının Rus gümrüklerine kabul edilmediğini söyledi. Dalgakıran, "Şu anda hiçbir Türk malı gümrüğe kabul edilmiyor. 'Sayım var' gibi çeşitli gerekçeler sunuyorlar" dedi. 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Fatih Şener de Türkiye'den giden TIR'ların Rusya sınırında bekletildiğini açıkladı. Şener, sadece Türk plakalı araçların değil, Türk malları taşıyan tüm Kırgız, Romen ve Kazak araçların da bekletildiğini söyledi.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev de bugün yaptığı açıklamada, "Rusya ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkileri ekonomi ve siyasi alan dahil zarar gördü. Bu hasarı telafi etmek zor olacak. Bu eylemin bir dizi ortak projenin iptal edilmesi ve Türk şirketlerinin Rus pazarındaki pozisyonlarını kaybetmesi gibi doğrudan sonuçları olabilir" diye konuşmuştu.

 

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