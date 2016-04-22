Rusya, Türk heyetini Moskova'ya davet etti

Rus jetinin sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle 24 Kasım 2015’te düşürülmesinin ardından tarım, turizm gibi çok sayıda alanda Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamaya başlayan Rusya, sebze ve meyve konularını görüşmek için Türk yetkililerini Rusya'ya davet etti. Türk heyeti bu haftaya gidecek. Daveti doğrulayan Tarım Bakanı Faruk Çelik, ilişkilerin yeniden eski duruma dönmesini istediklerini kaydetti.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, uçak krizi sonrası Rusya'dan zeytin dalı geldi. Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi (Rosselhoznadzor) Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseyenko, Türk temsilcileri, yaş sebze ve meyve ihracatındaki teknik konuların görüşülmesi amacıyla davet ettiklerini açıkladı. Rus yetkili, 26 Nisan'da yapılması planlanan görüşmeyi Türk tarafının kabul ettiğini kaydetti.

Bir çok ürünü yasaklamıştı

Uçak krizi sonrasında Türkiye menşeli tarım ürünlerine ambargo uygulayan Moskova yönetimi; domates, soğan, salatalık, portakal, mandalina gibi ürünlerin Rusya'ya girişine yasak getirmişti. Son olarak Rusya, Türkiye'den ithal edilen patlıcana geçici olarak yasak getirdi. Türkiye, daha önce Rusya tarafından yaş meyve ve sebze ihracatındaki konuların görüşülmesi için yapılan davetleri yazılı olmadığı için kabul etmemişti. Moskova'dan yapılan son davetin yazılı olarak iletilmesi üzerine Türkiye bu daveti kabul etti.

Bu hafta Rusya'da yapılması planlanan ortak toplantıda; iki ülke temsilcilerinin Türk tarım ürünlerinin insan sağlığıyla ilgili olarak denetim ve bazı teknik tahliller üzerine görüşmeler yapılacağı belirtiliyor. Rus uzmanların Türk üreticileri denetlemesi konusunun gündemde olmadığı belirtiliyor.

Bakan Çelik talebi doğruladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çelik, davetin yazılı iletildiğini belirtti. Çelik “Biz de olumlu cevap verdik, 'olabilir görüşürüz' diye. Teknik heyetimiz bugünlerde Moskova'ya gidiyor, orada bir değerlendirme yapacaklar. Hangi konular gündeme gelecek, bunları göreceğiz” dedi. EXPO 2016 Antalya kapsamında kentte bulunan Çelik, açıklamasında, Rusya ile zirai ürünlerle ilgili yoğun ithalat ve ihracatlarının olduğunu belirterek, Türkiye'nin hububat ithalatını gerçekleştirdiğini, Rusya'nın da ağırlıklı olarak yaş sebze meyve ithal ettiğini ifade etti.