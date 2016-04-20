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Politika

Rusya: Türkiye ile ilişkiler düzelecek gibi değil

"Türk yetkililerinin uluslararası ilişkilerde kurmaya karar verdiği kâğıttan kale çökmeye başlamıştır"

20 Nisan 2016 11:01

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türk hükümetiyle Moskova arasındaki ilişkilerin düzelecek gibi görünmediğini, Türkiye'nin Rus uçağını bilinçli düşürdüğünü belirtti.

Rusya  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türk hükümetiyle  Moskova arasındaki ilişkilerin düzelecek gibi görünmediğini söyledi.

 

"Uçağı bilinçli düşürdüler"

 

TASS ajansının haberine göre,  Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesinin kasıtlı bir eylem olduğunu söyleyen Zaharova, "O insanlar ne yaptıklarını biliyorlardı. Artık çok iyi bildiğimiz gibi, bu bilinçli bir tercihti. Türk yetkililerinin uluslararası ilişkilerde kurmaya karar verdiği kâğıttan kale çökmeye başlamıştır." dedi.

Zaharova, buna karşılık iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam edeceğini söyledi.

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