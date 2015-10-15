Rusya: Suriye'deki Kürtlere silah yollamıyoruz!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ülkesinin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt milislere silah sağlamadığını söyledi. Moskova'da Rusya–Türkiye ilişkileriyle ilgili düzenlenen bir konferans kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bogdanov, ülkesinin Suriye'deki Kürt güçlere silah gönderip göndermediğine dair soru karşısında, "Elbette hayır" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, "Türk dostlarımız, PYD lideri Salih Müslim'le Paris Büyükelçiliğimizde gerçekleştirdiğim görüşmeyi de şaşkınlıkla karşıladılar" diyen Bogdanov, "Bunu tuhaf buldum. Zira Salih Müslim Türkiye'ye de gitmişti" ifadelerini kullandı.

ÖSO temsilcileri Rusya'ya davet edilecek

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını söyleyen Bogdanov, Türkiye'nin ülkesine IŞİD'le olan mücadelesinde destek vermesini umduğunu belirterek, "Türkiye ile her konu hakkında çalışmaya hazırız. Yakın zamanda da dışişleri bakanlıklarımız arasında Suriye ve diğer konulara odaklanacağımız görüşmeler olacak" dedi.

Bir gazetecinin, Rusya'nın ÖSO temsilcilerini Moskova'ya davet etmeye hazır olup olmadığına dair sorusu karşısında Bogdanov, şunları söyledi: "Elbette hazırız. Bu ne kadar erken olursa o kadar iyi olur."