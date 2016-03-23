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Dünya

Rusya: Suriye'deki Kürt güçlerine eğitim verdik

“Şam’a modern silahlar gönderdik”

23 Mart 2016 23:54

Suriye'deki Rus birliklerinin komutanı Korgeneral Aleksandr Dvornikov, Rus askeri uzmanların Suriye'deki Kürt güçlerine eğitim verdiğini açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya konuşan Dvornikov, Suriye ordusuna eğitim veren Rus askeri uzmanlarının, bunun yanında Kürt güçlerini ve diğer örgütleri eğittiğini belirtti.

 

“Şam’a modern silahlar gönderdik”

 

Dvornikov, Suriye'deki operasyonların başarısının temelinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye ordusu ve diğer örgütlerle havada yürüttüğü koordineli çalışmalar bulunduğunu ifade etti.

"Suriye ordusunun askeri imkan ve kabiliyetlerinin artırılması için Şam'a modern silah ve iletişim cihazları sevk ettik" diyen Dvornikov, sözlerine şöyle devam etti:
"Ortak çalışmalar, teröristlerin altyapılarının ve tedarik kanallarının yok edilmesini, stratejik inisiyatifin ele geçirilmesini sağladı. Rusya'nın Suriye'de 5 buçuk ay boyunca düzenlediği operasyonlar Suriye'deki durumu kökten değiştirdi."

 

 

 

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