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Dünya

Rusya: Suriye planı, ABD'ye iletildi

Rusya'nın Suriye'nin kimyasal silahlarını uluslararası denetime açmayla ilgili planını ABD'ye sunduğu belirtildi

11 Eylül 2013 22:38


Suriye'nin kimyasal silahlarının uluslararası denetim altına alınmasına ilişkin planın Rusya tarafından ABD'ye iletildiği açıklandı.

Rus resmi haber ajansı ITAR-Tass'a konuşan Rus heyetinden bir kaynak, "Planı ABD'lilere verdik" dedi.

İsmi açıklanmayan kaynak, söz konusu planın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı John Kerry'nin yarın Cenevre'de gerçekleştireceği görüşmede ele alınmasının beklendiğini söyledi.

 

Rusya önermiş, Şam kabul etmişti

 

İlk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Barack Obama arasında G20 zirvesinde görüşüldüğü ortaya çıkan Suriye'nin elindeki kimyasal silahların uluslararası idareye devri teklifini, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov önceki gün resmen Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim'e iletmişti. Şam rejimi de dün teklifi kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry de Suriye'nin kimyasal silahlarını teslim etmesi halinde bu ülkeye askeri operasyon yapılmayabileceğinin sinyalini vermişti.

 

Şam: Hazırız

 

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim bugün yaptığı açıklamada ise ülkesinin kimyasal silahların yerlerini göstermeye hazır olduğunu söylemişti.

Muallim, El Meyadin televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye'nin, "Kimyasal Silahların Yayılması'nın Önlenmesi Anlaşması"na katılmak istediğini ifade etmişti.

"Biz, Rusya'nın, Suriye'nin kimyasal silahlarıyla ilgili girişimini, uluslararası ajansın (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü) yönetmeliğine göre yükümlülüğümüze saygı göstermeye ve onunla işbirliği yaparak tamamını uygulamaya hazırız" diyen Muallim, ülkesinin, kimyasal silahların bulunduğu yerleri, Birleşmiş Milletler (BM) ve Rusya temsilcilerine açmaya hazır olduğunu belirtimişti.

 

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