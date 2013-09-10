T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Suriye, Rusya'nın kimyasal silahları teslim et önerisini kabul etti' iddiası

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Rusya’nın kimyasal silahları uluslararası denetime teslim etme teklifini kabul ettiklerini açıkladı

10 Eylül 2013 17:41

Rusya , Suriye ’de savaşsız bir çözüm için Esad rejiminin elindeki kimyasal silahları uluslararası denetime vermesini önermişti.

Bu öneriye bugün Suriye’den yanıt geldi. Rus Interfax haber ajansının iddiasına göre; Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, “Rusya’nın kimyasal silahları teslim etme teklifini kabul ettik” ifadelerini kullandı.

 

Cameron: Gerçek olduğunu göstersinler

 

İngiltere Başbakanı David Cameron bu açıklamaların yayınlanmasının ardından yaptığı ilk değerlendirmede, "Kimyasal silahların teslim önerisinin gerçek olduğunu göstermek Rusya ve Suriye'nin sorumluluğudur" dedi.

 

Fransa'dan Suriye tasarısı

 

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Suriye'nin kimyasal silahlarının uluslararası denetime verilmesi ve imha edilmesi, aksi takdirde bu ülkeye karşı askeri güç kullanılması yönünde, BM Güvenlik Konseyi'ne karar tasarısı sunacağını açıkladı. Fabius, Dışişleri Bakanlığında yaptığı açıklamada, Rusya’nın Suriye’nin kimyasal silah stokunun uluslararası gözlemcilerin denetimine alınması yolundaki önerisini kabul ettiğini belirterek, bu konuda ülkesinin ciddi endişelerini dile getirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, ''Fransa’nın bu önerinin Beşşer Esed’e yeni bir manevra için imkan yaratmamasını istediğini'' vurguladı.

Fransa’nın hala Suriye rejimini, halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçladığını ve bu konudaki karalılığının sürdüğünü ifade eden Fabius, ülkesinin konu ile ilgili görüşlerini daha somut hale getirdiği bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi’ne bugün sunacağını söyledi. Tasarıda 21 Ağustos’taki saldırının kınanacağını ifade eden Fabius, tasarıyla Şam rejiminin kimyasal silah stokunun önce envanterinin çıkartılıp sonra da derhal imha edilmesinin isteneceğini söyledi. Fabius, tasarıda ayrıca yapılan çağrılara derhal uyulmaması halinde BM sözleşmesinin güç kullanımıyla ilgili 7. maddesinin işletilmesinin talep edildiğini bildirdi.

 

ETİKETLER

kimyasal silahsuriyerusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24