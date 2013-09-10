'Suriye, Rusya'nın kimyasal silahları teslim et önerisini kabul etti' iddiası

Rusya , Suriye ’de savaşsız bir çözüm için Esad rejiminin elindeki kimyasal silahları uluslararası denetime vermesini önermişti.

Bu öneriye bugün Suriye’den yanıt geldi. Rus Interfax haber ajansının iddiasına göre; Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, “Rusya’nın kimyasal silahları teslim etme teklifini kabul ettik” ifadelerini kullandı.

Cameron: Gerçek olduğunu göstersinler

İngiltere Başbakanı David Cameron bu açıklamaların yayınlanmasının ardından yaptığı ilk değerlendirmede, "Kimyasal silahların teslim önerisinin gerçek olduğunu göstermek Rusya ve Suriye'nin sorumluluğudur" dedi.

Fransa'dan Suriye tasarısı

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Suriye'nin kimyasal silahlarının uluslararası denetime verilmesi ve imha edilmesi, aksi takdirde bu ülkeye karşı askeri güç kullanılması yönünde, BM Güvenlik Konseyi'ne karar tasarısı sunacağını açıkladı. Fabius, Dışişleri Bakanlığında yaptığı açıklamada, Rusya’nın Suriye’nin kimyasal silah stokunun uluslararası gözlemcilerin denetimine alınması yolundaki önerisini kabul ettiğini belirterek, bu konuda ülkesinin ciddi endişelerini dile getirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, ''Fransa’nın bu önerinin Beşşer Esed’e yeni bir manevra için imkan yaratmamasını istediğini'' vurguladı.

Fransa’nın hala Suriye rejimini, halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçladığını ve bu konudaki karalılığının sürdüğünü ifade eden Fabius, ülkesinin konu ile ilgili görüşlerini daha somut hale getirdiği bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi’ne bugün sunacağını söyledi. Tasarıda 21 Ağustos’taki saldırının kınanacağını ifade eden Fabius, tasarıyla Şam rejiminin kimyasal silah stokunun önce envanterinin çıkartılıp sonra da derhal imha edilmesinin isteneceğini söyledi. Fabius, tasarıda ayrıca yapılan çağrılara derhal uyulmaması halinde BM sözleşmesinin güç kullanımıyla ilgili 7. maddesinin işletilmesinin talep edildiğini bildirdi.