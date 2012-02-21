Rusya, Suriye konferansına katılmayacak

T24 - Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Alexandre Lukaçeviç yayınladığı açıklamada, konferansa hangi ülkeler ile kimlerin katılacağı ve gündemi konusunda bilgilendirilmediklerini belirterek, "Asıl önemlisi, bu girişimin asıl hedefinin ne olduğu açık değil. Bu durumu dikkate alınca, Tunus'taki konferansa katılmamız olasılığı bulunmuyor" dedi.

Sözcü, Moskova'nın bunu, Suriye'de bir tarafın diğer tarafa karşı iç çatışmasına destek amacıyla bir uluslararası koalisyon kurma niyeti olarak değerlendirdiğini kaydetti.