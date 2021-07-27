Rusya, Sputnik-V ve AstraZeneca Koronavirüs aşılarının kokteylinin klinik denemelerine onay verdi

T24 Dış Haberler

Rusya, Rus Koronavirüs aşısı Sputnik-V ile AstraZeneca'nın aşısının kombinasyonunun klinik denemelerinin yapılmasını onayladı.

Rusya'da 5 klinikte yapılacak denemeler Mart 2022'ye kadar sürecek. Denemelere 150 kişinin katılacağı ifade edildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, benzer "aşı kokteyli" denemelerinin BAE, Arjantin ve Azerbaycan gibi ülkelerde de yapıldığına dikkat çekerek alınan karardan memnun olduklarını ifade etti.

AstraZeneca, iki adenovirüs bazlı aşının kombine edilmesinin tekrar aşılamalar için önemli olabileceğini belirtmişti.