Rusya, Sputnik-V aşısının teslimatındaki problemleri çözeceğine dair söz verdi

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Rusya'nın Koronavirüs aşısı Sputnik-V'yi üretenler, Güney Amerika ülkelerinin tepkilerinin ardından teslimat gecikmesi problemini çözeceklerini ifade etti.

Aşıyı finansal olarak destekleyen Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, gecikmelerin "üretimin boyutunun artırılması sebebiyle" meydana geldiğini ve Ağustos ayı itibariyle tamamen çözüleceğini ifade etti.

Açıklamada Rusya'nın dünyanın en büyük üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü ile yaptığı iş birliği sayesinde Sputnik V'nin üretim kapasitesinin eylül ayı itibariyle üretim kapasitesini ikiye katlayacağı ifade edildi.

Bazı Latin Amerika ülkeleri, Koronavirüs'e karşı aşılanma kampanyasında sırtını büyük oranda Spunik-V'ye yaslarken, gecikmeler sonucu Moskova'ya şikayette bulunmuştu.

Guatemala, geçen hafta gecikmeler sebebiyle siparişlerinin ikinci partisini iptal etti.