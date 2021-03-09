Rusya, Sputnik-V aşısının İtalya'da üretilmesi için anlaşmaya vardı

T24 Dış Haberler

Rusya, Sputnik-V Koronavirüs aşısının İtalya'da üretilmesi için anlaşmaya vardı. Bu, Sputnik-V'nin Avrupa Birliği topraklarında üretimi için yapılan ilk anlaşma oldu.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Antonio Francesco Di Naro'nun Bloomberg'e yaptığı açıklamaya göre İsviçre merkezli Adienne Pharma & Biotech SA şirketi, Rus aşısını Milano bölgesindeki fabrikasında üretmeyi kabul etti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dimitriyev, İtalya'da üretimin temmuz ayında başlayacağını ifade etti. Almanya ile ortaklık konusunda anlaşmaya vardıklarını hatırlatan Dimitriyev, birkaç Fransız şirketle de aşı üretimi için görüşme halinde olduklarını ifade etti.

Geçen hafta EMA, Sputnik-V hakkında hızlı inceleme sürecini başlatmıştı. Bu, Sputnik-V'nin Avrupa Birliği'nde onay alan ilk Doğu ülkesi aşısı olma yoluna önemli bir adım atması olarak değerlendirilmişti.

AB ülkesi Macaristan, Sputnik-V'yi onayladı ve kullanımına başladı. Aşıyı sipariş eden Çekya ve Slovakya da aşı geldikten sonra uygulama için EMA onayını beklemeyeceklerini ifade etti.