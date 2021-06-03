Rusya: Sputnik Light aşısı en yakın zamanda dolaşıma girecek

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Tatyana Semyonova , Koronavirüs'e karşı Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının en yakın zamanda sivil dolaşıma gireceğini söyledi.

Spuntik'te yer alan habere göre, St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde konuşan Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Semyonova, Sputnik Light aşısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Semyonova, "Bu konuda çok telaşlıyız, süreci hızlandırıyoruz. Aşının en yakın zamanda sivil dolaşıma gireceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sputnik Light aşısı 6 Mayıs’ta tescil edilmişti.