Rusya: Sözcüsünün geliri, Putin'in gelirinin dört katı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, geçen yılki gelirinin Putin'in gelirinin dört katı olmasıyla ilgili açıklamasında, babasından miras kaldığını söyledi.

Gelir beyannamesinde açığa çıkan farkla ilgili konuşan Peskov, 2015 yılında kaydedilen gelirinin 36.7 milyon ruble (544.000 dolar) olduğunu belirtip "maaş ve üzülerek söylüyorum, babam öldüğünde bana kalan mirastır" dedi.

Putin'in 2015 yılı gelirleri de bir önceki yıla kıyasla biraz artış gösterip 8.9 milyon ruble (132.000 dolar) oldu.

Bazı uzmanlar ise, Putin'in gizli bir serveti olduğu görüşünde.

Ocak ayında BBC Panorama programına konuşan ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Adam Szubin, Putin'in gelir beyannamelerinin 'doğru olmadığını' söyledi ve Rus liderin 'gerçek mal varlığını gizlediğini' ifade etti.

Kremlin sözcüsü Peskov ise iddialar için "tamamen uydurma" dedi.

Panama Belgelerinde, Putin'in aralarında çello virtüözü Sergei Roldugin'in de bulunduğu yakın çevresindeki kişilerin vergi cenneti olarak tanımlanan ülkelerde çok sayıda offshore şirket açtığı ortaya çıkmıştı.

Putin ise, offshore şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddialarını reddedip 'muhaliflerin Rusya'nın istikrarını bozmaya çalıştığını' söyledi.

Peskov'un eşinin serveti var

Rusya devlet başkanı geçen hafta açıkladığı gelir beyannamesinde, üç adet Rus yapımı otomobili, bir römorku, yaklaşık 1500 m2 büyüklüğünde arazisi, 77 m2 büyüklüğünde bir dairesi ve bir garajı olduğunu açıkladı.

Bu gelir, sözcüsü Peskov ve 89 milyon ruble (1.3 milyon dolar) gelir beyan eden buz dansı sanatçısı eşi Tatyana Navka'nın gelirlerinin gölgesinde kalıyor.

Navka'nın da iki arazisi, bir evi, bir tanesi ABD'de olmak üzere dört dairesi ve bir garajı var.

Navka ayrıca, iki Mercedes-Benz marka, biri Lexus marka üç lüks otomobil ile bir adet dört tekerlekli arazi aracına sahip.

Tatyana Navka, 2006'da buz pateni partneri Roman Kostomarov ile Olimpiyatlarda altın madalya kazandı.

Peskov da gelir beyannamesinde üç dairesi, bir Totoya Land Cruiser otomobili olduğunu açıkladı. Çiftin üç çocuklarının da kendilerine ait mülkleri var.

Peskov düğününde de 620.000 dolar değerinde kol saati takmıştı.

Kremlin sözcüsü Peskov geçen hafta Putin'e, Panama Belgeleri'ni sızdıran Alman Sueddeutsche Zeitung gazetesinin sahibinin ABD bankası Goldman Sachs olduğuna dair yanlış bilgi verdiğini itiraf etti.

Putin'in bu yanlış bilgilendirmeye nasıl tepki verdiğine dair bir soru üzerine Peskov, "Fırçayı yedim" dedi ancak ne tür bir ceza aldığını söylemedi.

Kremlin'de en yüksek gelire sahip isim Putin'in özel kalem yardımcısı Vyacheslav Volodin. Volodin'in geçen yılki geliri 87.1 milyon ruble (1.3 milyon dolar).