Putin'in yıllık geliri 135 bin dolarmış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Panama Belgeleri’ne göre kendisine yakın olduğu belirtilen şirketler ve arkadaşlarının off-shore şirketlerle 2 milyar dolar akladığının iddia edilmesinin ardından 2015 yılında 8,9 milyon ruble (yaklaşık 135 bin dolar) geliri olduğunu beyan ettiği öğrenildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Rusya'da Devlet Başkanı Putin ve Başbakan Dimitri Medvedev'in de aralarında bulunduğu üst düzey devlet yetkilileri ve bürokratların 2015 yılı gelir beyanları açıklandı.

Bildirilen beyanlara göre, Putin 2015 yılında 8,9 milyon, Başbakan Medvedev 8,8 milyon ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 7,7 milyon ruble kazandı. Kremlin Basın Sözcüsü Dimitri Peskov ise Putin ve Medvedev'i geride bırakarak 36,7 milyon ruble gelir beyan etti. Rus hükümetinde en çok kazanan isim 445 milyon ruble ile Devlet Bakanı Mihail Abızov oldu.

Rusya'da üst düzey devlet yetkilileri ve bürokratlar, 2013 yılından itibaren kendileri ve aile fertleri için yıllık gelir ve mal beyanında bulunuyor.

Panama Belgeleri’nde Putin

Servis edilen Panama Belgeleri’nde Putin’in yakın çevresinin inanılmaz seviyede varlıklı hale geldiği belirtilirken, Putin’in bu dosyaların hiçbirinde isminin geçmediği de ifade edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Bilgilerin doğru olduğunu söyleyebilirim. Ancak belgeler, gazetecilerden çok avukatlar tarafından hazırlanmış gibi görünüyor. Kimsenin de suçladığı yok zaten, sadece kafa karıştırmaya çalışıyorlar” dedi.