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Dünya

Putin: Panama Belgeleri'ndeki bilgiler doğru, sadece kafa karıştırmaya çalışıyorlar

"Sunuluş biçimine baktığımızda belgelerin gazeteciler tarafından değil avukatlar tarafından hazırlandığını düşünüyorum"

15 Nisan 2016 17:30

Uluslararası Araştırmacı Gazeciler Konsorsiyumu (ICIJ) Panama'da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıtlara ve belgere ulaşarak belgeleri tüm dünya kamuoyuna ifşa etmesiyle, bazı ülke liderlerinin yakın çevresiyle de ilişkili hesapların detayları ortaya çıkarıldı. Belgelerde adı geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin“Bilgilerin doğru olduğunu söyleyebilirim. Ancak belgeler, gazetecilerden çok avukatlar tarafından hazırlanmış gibi görünüyor. Kimsenin de suçladığı yok zaten, sadece kafa karıştırmaya çalışıyorlar” dedi.

Panama’da bulunan dünyanın en büyük dördüncü offshore avukatlık şirketi Mossack Fonseca’ya ait 11.5 milyon belgenin sızdırıldığı olayda Putin’in iş adamı arkadaşı Sergei Roldugin’in yanısıra Putin’in Sözcüsü Dmitry Peskov, Peskov’un eşi de yer alıyordu. 

Putin, geleneksel hale gelen ve bu yıl 14.’sü düzenlenen 'Direkt Hat' programında halkla doğrudan iletişime geçerek, politikadan ekonomiye, dış politikadan özel yaşamına kadar pek çok soruyu yanıtladı. Putin, Panama’da 2 milyar doları olduğu öne sürülen eski arkadaşı Sergei Roldugin’in "yasa dışı herhangi bir şey yapmadığının" altını çizerek belgelerin gazeteciler tarafından değil “avukatlar tarafından” hazırlandığını iddia etti.

Putin şöyle konuştu:

“Ne kadar garip olsa da bilgiler doğru. Sunuluş biçimine baktığımızda bunun gazeteciler tarafından değil avukatlar tarafından hazırlandığını düşünüyorum. Kimseyi de suçlamıyorlar. Bütün mesele bu. Sadece kafa karışıklığı oluşturmaya çalışılıyor. İş adamı arkadaşlarımın offshore hesaplarda bulunan paralarının ben de dahil siyasetçilere aktarıldığı düşüncesini yaymaya çalışıyorlar"

 

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