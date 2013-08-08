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Dünya

Rusya: Snowden yüzünden bizi suçlayamazsınız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Yuri Uşakov, Snowden sorunu nedeniyle Rusya'nın suçlanamayacağını açıkladı

08 Ağustos 2013 12:38

Rusya'da Kremlin yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın, Eylül ayında yapılacak ikili görüşmeleri iptal ettiğini açıklamasından hayal kırıklığı duyduğunu açıkladı.

Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli izleme programını ifşa eden eski istihbaratçı Edward Snowden'a sığınma hakkı tanıması ardından Beyaz Saray, Obama'nın Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Snowden'a sığınma hakkı vermesinin iki ülke arasındaki mevcut gerilimi daha da derinleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 'Rusya ve ABD arasında kaydedilen gelişmeler bizim için kıymetli" denildi. Ancak füze savunma sistemi, nükleer silahsızlanma, ticari ilişkiler, küresel güvenlik sorunları, insan hakları ve sivil toplum gibi diğer birçok konuda 'gelişme kaydedilemediğinden bahsedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Yuri Uşakov, Snowden sorunu nedeniyle Rusya'nın suçlanamayacağını açıkladı.

Uşakov, "Başkan Obama'nın kararının, bizimle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, Edward Snowden sorunuyla ilgili olduğu çok açık. Amerika, uzun yıllardır, suçluların iadesi konusundaki bir anlaşmayı imzalamayı reddediyor" dedi.

Dışişleri bakanlığı Danışmanı Uşakov, "Böyle bir anlaşmanın yokluğunda, Washington, Rusya topraklarında suç işlemiş kişilerin iadesi konusundaki taleplerimize de olumsuz yanıt verdi" dedi.

Yuri Uşakov, ikili görüşmeler için kapının hâlâ açık olduğu sinyalini de verdi ve "Rusya, Amerikalı ortaklarımızla ikili ve çok taraflı konularda birlikte çalışmaya hazırdır" dedi.

Beyaz Saray da Başkan Obama'nın kararında Edward Snowden'a sığınma hakkı verilmesinin de etkili olduğunu ifade etti. Açıklamada "Rusya'nın hayal kırıklığı yaratan Edward Snowden'a geçici sığınma hakkı tanıma kararı da ikili ilişkilerimizi değerlendirirken göz önünde bulundurduğumuz faktörlerden biri oldu" ifadelerine yer verildi.

Başkan Barack Obama'nın gelecek ay St Petersburg'ta yapılması beklenen G-20 zirvesine katılacağı da belirtildi.


'Soğuk savaş anlayışı'

 
Amerikan NBC televizyonundaki Tonight Show programına konuk olan Obama, Moskova yönetiminin bazen 'soğuk savaş anlayışıyla' hareket ettiğini belirtti.

Obama, 'Başkan Putin'e şunu söylemek istiyorum; Geçmiş geçmişte kaldı, şimdi geleceği düşünmeliyiz ve şu andakinden daha etkin bir işbirliği yapmamamız için hiçbir neden yok' dedi.

Snowden krizine karşın, ABD ve Rusya arasında Cuma günü gerçekleşmesi beklenen üst düzey görüşmelerin ise planlandığı gibi yapılacağı açıklanmıştı.


Kerry ve Hagel Rus yetkililerle görüşecek


ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı John Kerry ve Savunma Bakanı Chuck Hagel'ın Washington'da Rus mevkidaşlarıyla ikili ilişkiler ve aralarında Suriye ile İran'ın nükleer programının da bulunduğu küresel sorunlarla ilgili görüşmeler yapacağı belirtilmişti.

Tarafların Snowden konusunu da ele alacağı vurgulandı.

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