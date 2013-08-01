Rusya, Snowden'a geçici siyasi sığınma hakkı tanıdı

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın küresel izleme ve dinleme programını basına sızdırdığı için ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği CIA eski çalışanı Edward Snowden'a Rusya geçici siyasi sığınma hakkı tanıdı.

Rus Interfax haber ajansına açıklama yapan Snowden'ın avukatı Anatoliy Kuçerena, "Rusya Federal Göçmen Bürosu'nun hazırladığı belgeleri Snowden'a ilettim" dedi. Avukat Kuçerena, Rusya'nın Snowden'a 1 yıllık geçici siyasi sığınma hakkı tanıdığını söyledi. Avukat Kuçerene, "Onu havaalanından uğurladım. Güvenli bir yere götürüldü. Güvenlik onun için çok elzem bir konu" dedi.

Rus topraklarına giriş yaptı

Uluslararası haber ajansı Reuters da, CIA eski çalışanı Edward Snowden'ın 23 Haziran'dan bu yana yaşadığı Şeremetyevo Havaalanı'ndan ayrıldığını duyurdu. Snowden'ın yerel saatle 15.30'da havaalanından ayrıldığı belirtildi.

Resmi açıklamadan 30 dakika önce ayrıldı

CIA eski çalışanı Snowden'ın siyasi sığınma hakkı aldığıyla ilgili resmi açıklama yapılmadan 30 dakika önce havaalanından ayrıldığı da iddialar arasında. 30 yaşındaki Snowden'ın Rusya topraklarına giriş yaptıktan sonra nereye gittiği ise bilinmiyor.

Kremlin'den jet açıklama

Snowden’ın havaalanından ayrılmasının ardından Kremlin’den de bir açıklama geldi. Kremlin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Rus-ABD ilişkilerinin “görece önemsiz” Snowden konusundan olumsuz etkilenmeyeceğini savundu.

Uşakov, “Başkanımız birçok kez bu olayın ABD ile ilişkilerimizin karakterini etkilemeyeceğini umduğunu ifade etti” dedi.

Kremlin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Barack Obama’nın Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan Rusya ziyaretinin iptali konusunda da bir işaret olmadığını belirtti.

Wikileaks'ten açıklama

WikiLeaks'ten yapılan açıklamada da, Rusya'nın Edward Snowden'a siyasi sığınma hakkı tanıdığı belirtildi.

Putin şart koymuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Snowden siyasi sığınma hakkı istiyorsa, ABD'ye zarar vermekten ve ABD-Rus ilişkilerini zedelemekten vazgeçmeli” demişti.