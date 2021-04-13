Rusya Savunma Bakanı: Rusya, tehditkâr NATO adımlarına karşı önlem alıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya, tehditkâr NATO adımları nedeniyle önlem alıyor" dedi. Şoygu, Rusya'nın askeri çalışmalarının 'askerlerin hazır olduğunu' gösterdiğini söyledi.

Spuntik'te yer alan habere göre, katıldığı bir toplantıda açıklamalar yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu şunları söyledi:

"NATO'nun Rusya'yı tehdit eden askeri adımlarına yanıt olarak uygun önlemler aldık. Kış eğitim süreci içindeki kontrol önlemleri ve egzersizlerinin bir parçası olarak Batı ve Güney'deki askeri bölgelerdeki askerlerin harekâta hazırlığına yönelik bir denetim yapıldı"