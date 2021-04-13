T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Savunma Bakanı: Rusya, tehditkâr NATO adımlarına karşı önlem alıyor

13 Nisan 2021 15:52

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya, tehditkâr NATO adımları nedeniyle önlem alıyor" dedi. Şoygu, Rusya'nın askeri çalışmalarının 'askerlerin hazır olduğunu' gösterdiğini söyledi.

Spuntik'te yer alan habere göre, katıldığı bir toplantıda açıklamalar yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu şunları söyledi: 

"NATO'nun Rusya'yı tehdit eden askeri adımlarına yanıt olarak uygun önlemler aldık. Kış eğitim süreci içindeki kontrol önlemleri ve egzersizlerinin bir parçası olarak Batı ve Güney'deki askeri bölgelerdeki askerlerin harekâta hazırlığına yönelik bir denetim yapıldı"

TIKLAYIN - Rusya: ABD savaş gemileri kendi iyilikleri için Kırım'dan uzak durmalı

TIKLAYIN | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya, Ukrayna sınırına gönderdiği askerlerini geri çekmeli 

Polonya ve Baltık ülkelerinde ABD birliklerinin sayısının artırıldığını, hava keşif faaliyetlerinin iki katına, deniz keşif faaliyetlerinin ise bir buçuk katına çıkarıldığını söyleyen Şoygu, "NATO her yıl Avrupa'da açıkça Rusya karşıtlığı içeren 40'a yakın büyük tatbikatlar düzenliyor" dedi. 

rusyaşoygunatoaskeribirlikukraynasınırasker
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24