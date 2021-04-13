Rusya Savunma Bakanı: Rusya, tehditkâr NATO adımlarına karşı önlem alıyor

Spuntik'te yer alan habere göre, katıldığı bir toplantıda açıklamalar yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu şunları söyledi:
"NATO'nun Rusya'yı tehdit eden askeri adımlarına yanıt olarak uygun önlemler aldık. Kış eğitim süreci içindeki kontrol önlemleri ve egzersizlerinin bir parçası olarak Batı ve Güney'deki askeri bölgelerdeki askerlerin harekâta hazırlığına yönelik bir denetim yapıldı"
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Polonya ve Baltık ülkelerinde ABD birliklerinin sayısının artırıldığını, hava keşif faaliyetlerinin iki katına, deniz keşif faaliyetlerinin ise bir buçuk katına çıkarıldığını söyleyen Şoygu, "NATO her yıl Avrupa'da açıkça Rusya karşıtlığı içeren 40'a yakın büyük tatbikatlar düzenliyor" dedi.