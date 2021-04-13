Rusya: ABD savaş gemileri kendi iyilikleri için Kırım'dan uzak durmalı

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Rusya, ABD'nin Karadeniz'e savaş gemileri göndermesini "provokasyon" olarak nitelendirdi ve "ABD savaş gemilerinin kendi iyiliği için Kırım'dan uzak durmasını" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, "ABD'nin kıyılarımızın yakınında hiçbir işi yok. Bu tamamıyla provokatif bir girişim. Kelimenin tam anlamıyla provokasyon: Gücümüzü test ediyorlar, sinir uçlarımızla oynuyorlar. Başarılı olamayacaklar" dedi.

Ryabkov, "ABD'yi Kırım ve Karadeniz kıyılarımızdan uzak durmalarının daha iyi olacağı konusunda uyarıyoruz. Kendi iyilikleri için" dedi.

Rusya, Ukrayna sınırına 2014'ten bu yana en büyük asker yığınağını yaparken ABD, Türkiye'ye bildirim yaparak Karadeniz'e bu hafta iki savaş gemisi göndereceğini duyurmuştu.

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