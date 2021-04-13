NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya, Ukrayna sınırına gönderdiği askerlerini geri çekmeli

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'ya Ukrayna sınırına gönderdiği binlerce askerini çekmesi çağrısında bulundu.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Donbass'a gönderdiği askerlerle ilgili "Rusya, son haftalarda binlerce harekata hazır askeri Ukrayna sınırlarına taşıdı. Bu, 2014 yılında Kırım'ın yasadışı ilhakından bu yana gönderilen en fazla Rus askeri oldu" dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasıyla ilgili "Buna müttefikler karar verir, Rusya değil" dedi.

"Rusya, Ukrayna içinde ve çevresinde asker yığınağı yapmayı bırakmalı" diyen Stoltenberg, sözlerine şöyle devam etti: "Rusya provokasyonlarını durdurmalı, gerilimi acilen azaltmalı"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Kiev diplomatik çözüm istiyor" dedi.

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