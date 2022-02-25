Rusya’nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının ilk günkü bilançosu: 57 ölü, 169 yaralı

Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya'nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, saldırıların ilk günkü bilançosu açıklandı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyashko basına verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Ülkenin sağlık sisteminin şu anda istikrarlı olduğunu ifade eden Lyasahko, ayakta tedavi görebilecek hastalara, hastane yataklarını boşaltmaları çağrısında bulundu.





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