Rusya’nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının ilk günkü bilançosu: 57 ölü, 169 yaralı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Ukrayna Sağlık Bakanı <strong>Oleh Lyashko,</strong> Rusya'nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.</p>\n<p>Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, saldırıların ilk günkü bilançosu açıklandı.</p>\n<p>Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyashko basına verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını bildirdi.</p>\n<p>Ülkenin sağlık sisteminin şu anda istikrarlı olduğunu ifade eden Lyasahko, ayakta tedavi görebilecek hastalara, hastane yataklarını boşaltmaları çağrısında bulundu.<br /><br /></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/canli-blog-kremlin-ukrayna-nin-isgalini-resmen-baslatti-rusya-kiev-kontrolundeki-sehirleri-vurmaya-basladi,1016970" target="_blank" rel="noopener">CANLI BLOG | Rusya, birçok cepheden Ukrayna'yı işgal ediyor; Batı, yaptırımlar için seferber</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/biden-rusya-nin-ukrayna-ya-saldirmasindan-sonra-aciklamalarda-bulunuyor-putin-diplomasiyi-reddetti,1017183" target="_blank" rel="noopener">Biden: Aralarında VTB'nin de bulunduğu 4 Rus bankasına yaptırım uygulanacak</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/bakan-cavusoglu-ndan-ukrayna-daki-turk-vatandaslarin-tahliyesine-iliskin-aciklama,1017195" target="_blank" rel="noopener">Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin açıklama</a></strong></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>