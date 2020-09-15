Rusya'nın tescillediği Koronavirüs aşısını yaptıran her 7 gönüllüden biri yan etki gördüğünü bildirdi

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Moskova Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği ve Rusya'nın tescillediği Sputnik-V isimli Koronavirüs aşısını yaptıran her 7 gönüllüden birinin yan etki gördüğünü bildirdiği açıklandı.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko 40 bin gönüllüden 300'üne aşının yapıldığına ve yaklaşık yüzde 14'ünün yan etki gördüğünü açıkladı.

Muraşko bildirilen yan etkiler arasında zayıflık hissiyatı, kas ağrıları ve nadiren vücut ısısının yükselmesi olduğunu aktardı. Sağlık Bakanı yan etkilerin bir gün içinde geçtiğini de ifade etti.

Yan etkilerin "tahmin edilebilir" olduğunu ifade eden Muraşko, kılavuzda bunları açıkladıklarını ifade etti.

Güvenli olup olmadığı tartışma konusu olan Sputnik-V aşısının son denemelerine geçen haftalarda başlandı.