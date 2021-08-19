Rusya'nın protest ve feminist punk rock grubu Pussy Riot'un kurucusu Tolokonnikova, fotoğraflarını OnlyFans'e satacağını duyurdu

Rusya'nın protest ve feminist punk rock grubu Pussy Riot'un kurucusu Nadezhda Tolokonnikova, kadınların kendi pornografik görüntülerini oluşturup satmalarını sağlayan, ücretli üyelik sitesi OnlyFans'ta hesap açtığını duyurdu.

Cuma günü Twitter'dan paylaşım yapan Tolokonnikova, "Çılgın İmparatoriçe" yazarak fotoğrafını paylaştı. OnlyFans'ta Pussy Riot kurucusunun dominant müstehcen fotoğraflarını görmek için abonelerin ayda 10 dolar ödemesi gerektiği belirtildi.

Tolokonnikova'nın hesabının temmuz ayında oluşturduğu görülürken, şu ana kadar 53 resim ve bir video paylaşımında bulundu.

'Tolokno' adıyla bilinen Tolokonnikova, 2012 yılında Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde Pussy Riot bir punk şarkısı çaldıktan sonra tutuklanmasıyla uluslararası üne kavuştu. Tolokonnikova, Maria Alyokhina ve Yekaterina Samutsevich'den oluşan grup üyeleri, "dini nefretten kaynaklanan holiganlık" ile suçlanarak iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rus parlamentosunun imzaladığı af yasasından sonra cezalarını tamamlamadan 2013 yılında serbest bırakıldılar.

Geçen hafta Vice News ile yaptığı röportajda Tolokonnikova, Rusya lideri olarak Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yerini almak istediğini ve 2036 için başkanlık planları olduğunu açıkladı. "Şimdilik, hüküm giymiş bir suçlu olduğum için cumhurbaşkanlığına aday olamam. Cezamı çekmişolmama rağmen hala herhangi bir seçime katılmama izin verilmiyor" ifadelerini kullanmıştı.