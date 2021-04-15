Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin, "kötü faaliyetler" gerekçesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın "siber saldırılar da dahil olmak üzere kötü niyetli faaliyetleri" ve Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınaktan duyduğu endişeyi dile getirmek üzere Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin'i bakanlığa çağırdı.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’nin Rusya’nın siber saldırılar, Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak ve demokratik süreçlere müdahale etmek gibi kötü faaliyetlerinden duyduğu endişe nedeniyle Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin'i Bakanlığa çağırıldığı aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık hükümetinin Rusya’nın kötü huylu davranışları konusunda derin endişe duyduğunu ifade etti.

"Bu faaliyetler tehdit edicidir"

İngiltere Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bürosu Müsteşarı Philip Barton "Bu faaliyetler tehdit edici ve istikrarsızlaştırıcıdır. Rusya'nın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda provokasyonlarını durdurması ve gerginliği azaltması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Barton ayrıca, Rusya İstihbarat Servislerinin SolarWinds siber saldırılarının arkasında olduğu

İngiltere Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bürosu, İngiltere'nin Rus İstihbarat Servisleri tarafından yapılan kötü operasyonlara karşı koymak için müttefikleri ile birlikte çalışmaya devam edileceğini bildirdi.



