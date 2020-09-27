Rusya'nın Koronavirüs aşısını olan Moskova Belediye Başkanı: Hiç yan etki görmedim

Rusya Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen 3. faz klinik testleri kapsamında 3 bin 500'den fazla gönüllüye Sputnik V aşısı vurulduğunu açıkladı. Sputnik V aşısını olan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de " Birkaç ay geçmesine rağmen hiç bir yan etki yok" dedi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin da Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Moskova'da 3 binden fazla kişi Koronavirüs'e karşı aşılanmış durumda" dedi. Sobyanin açıklamasında, "Hiçbirinde sorun yok. İnsanlar kendilerini iyi hissediyor. Bende bu aşı sürecini uyguladım ve görüyorsunuz. Birkaç ay geçmesine rağmen hiç bir yan etki yok" ifadelerini kullandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta Koronavirüs'e karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı.