Rusya’nın ikinci aşısı CoviVac'ın tescillenmesi için tarih verildi

Rusya, (DHA)- Rusya’nın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirdiği ve tescillenen Sputnik V aşısının ardından ikinci CoviVac aşısının da 20 Şubat’ta tescil edilmesi bekleniyor.

Rusya’da Chumkov Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ikinci Koronavirüs aşısı CoviVac’ın 20 Şubat’ta Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmesinin beklendiği açıklandı. Araştırma merkezinin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Aşının tescilinin 20 Şubat 2021'de olması bekleniyor” denildi.

Öte yandan, Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Rusya'nın ilk aşısı olan Sputnik V aşısı Ağustos 2020’de tescil edilmişti.