"Rusya'nın Covid karşısındaki başarısızlığının şoke edici boyutu"

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Rusya'nın önde gelen bağımsız yayımlarından Meduza'nın araştırmacı gazetecilik editörü Aleksey Kovalev, Rusya'da yönetimin Koronavirüs'le mücadelede çok başarısız bir sınav verdiğini ifade etti.

Rusya'da çok büyük bir üçüncü dalga yaşandığına dikkat çeken Kovalev, ülkede aşı karşıtlarının sesinin çok yüksek çıktığını ve Kremlin'in aşı diplomasisinin başarısız olduğunu vurguladı.

Kovalev, "Beyin gücüne ve teknolojik olarak dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birine sahip olmalarına rağmen Rus yetkililer, pandemiyi yenmek için her türlü fırsatı tepti" yazdı. Meduza editörü, "Rusya'nın propaganda kurumunun mesajını yayamadığını ve devletle vatandaş arasındaki güven krizini büyüttüğü" değerlendirmesinde bulundu.

Foreign Policy için bir makale kaleme alan Kovalev, eylülde yapılacak parlamento seçimleri için kampanya sürecine kısa süre kaldığına, bu yüzden iktidardaki Birleşik Rusya partisinin üçüncü dalgaya rağmen yeni kısıtlamalar getirmekten çekineceğine dikkat çekti.

Kovalev, Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelede başarısız olduğunu sıkça ifade ederken, bağımsız gazetecilerin Rusya'da 2020'de on binlerce ölümün "Covid-19'dan bağımsız zatürre" olarak kayıtlara geçtiğini ortaya çıkardığını hatırlattı. Kovalev, bu emri yüksek ihtimalle Kremlin'in vermediğini, ancak yerel yönetimlerin Kremlin'e kötü haber vermekten çekinmesinin sonucu olduğunu ifade etti. Gazeteci, vakaların olduğundan düşük açıklanmasının birçok vatandaşa "virüsün var olmadığı" düşüncesini aşılamış olabileceğini ve "yanlış bir güvenlik hissiyatı" vermiş olabileceğini yazdı.

Kovalev, 2020'nin Aralık ayında öncelikli grupta olmamasına rağmen talep az olduğundan Sputnik-V aşısı olabildiğini, aradan aylar geçmesine rağmen hala Covid aşısı yaptırmayı tercih eden Rusların sayısının artmadığını aktardı. Raporlara göre Rusların yüzde 35'i aşı yaptırmak istemediğini söylüyor.

Rus devletine ait medyanın salgın boyunca diğer ülkelerin aldığı sıkı önlemlerle alay ettiğini vurgulayan Kovalev, aynı yayınların diğer ülkelerde geliştirilen aşıların yaşadığı problemleri manşet yaptığını ifade etti. Tecrübeli gazeteci, aşıya güvenin düşmesinde bu tür haberlerin rol oynadığına inandığını ifade etti.