Rusya'nın başkenti Moskova'da 'karantina' emri verildi

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Rusya'nın başkenti Moskova, bugün itibariyle yeni tip Koronavirüs(Covid-19) salgınını yavaşlatmak amacıyla süresiz olarak karantinaya alındı.

Şehrin belediye başkanı Sergey Sobyanin kararın hafta sonu Moskova'daki vaka sayısının bini aşması üzerine alındığını söyledi.

Kendini izole etme emri, her yaştan Moskovalı için geçerli olacak.

Kararnameye göre, Moskovalılar sadece şu gerekçeler için evlerinden çıkabilecek:

Acil sağlık yardımı için

Evden çalışamıyorsa işe gitmek için

En yakın eczane veya markete gitmek için

Evlerinin 100 metre çapında evcil hayvanlarını gezdirmek için

Çöpü çıkarmak için

Sobyanin, vatandaşların bu emre uyduğuna emin olmak için, "akıllı gözlemleme" adından bir sistem kuracaklarını ifade etti. Evinden çıkması gerekenler için de özel bir paso çıkartılacağı bildirildi.

Belediye başkanı, şehre giriş çıkışlara bir kısıtlama getirilmediğini ve toplu taşımanın çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Kararnameye göre karantina sebebiyle işlerini kaybedenlere de 19 bin 500 ruble işsizlik maaşı verilecek