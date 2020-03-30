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Koronavirüs

Rusya'nın başkenti Moskova'da 'karantina' emri verildi

Kararnameye göre, Moskovalılar sadece özel durumlar için evlerinden çıkabilecek

30 Mart 2020 10:56

T24 Dış haberler

Rusya'nın başkenti Moskova, bugün itibariyle yeni tip Koronavirüs(Covid-19) salgınını yavaşlatmak amacıyla süresiz olarak karantinaya alındı.

Şehrin belediye başkanı Sergey Sobyanin kararın hafta sonu Moskova'daki vaka sayısının bini aşması üzerine alındığını söyledi.

Kendini izole etme emri, her yaştan Moskovalı için geçerli olacak.

Kararnameye göre, Moskovalılar sadece şu gerekçeler için evlerinden çıkabilecek:

  • Acil sağlık yardımı için
  • Evden çalışamıyorsa işe gitmek için
  • En yakın eczane veya markete gitmek için 
  • Evlerinin 100 metre çapında evcil hayvanlarını gezdirmek için
  • Çöpü çıkarmak için

Sobyanin, vatandaşların bu emre uyduğuna emin olmak için, "akıllı gözlemleme" adından bir sistem kuracaklarını ifade etti. Evinden çıkması gerekenler için de özel bir paso çıkartılacağı bildirildi.

Belediye başkanı, şehre giriş çıkışlara bir kısıtlama getirilmediğini ve toplu taşımanın çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Kararnameye göre karantina sebebiyle işlerini kaybedenlere de 19 bin 500 ruble işsizlik maaşı verilecek

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