Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi, Kabil'de Taliban'la görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi’nin Taliban ile Salı günü Kabil'de görüşeceğini söyledi.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Ekho Moskvy radyosuna konuşan Kabulov, "Büyükelçimiz Taliban ile temas halinde. Yarın Taliban güvenlik koordinatörü ile görüşecek" dedi.

Kabulov aynı röportajda, Rusya’nın Afganistan’daki yeni hükümeti tanıyıp tanıyıp tanımama konusunda acele etmeyeceğini söyledi.

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