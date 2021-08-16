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Dünya

Rusya, Kabil Büyükelçiliği'ni tahliye etmeyeceklerini açıkladı: "Biz bir süre önce bu garantileri aldık"

Bakanlık, Afganistan'daki diplomatların "sakin bir şekilde" görevlerini yapmaya devam ettiklerini belirtti

16 Ağustos 2021 10:29

T24 Dış Haberler

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e girerken Rusya, ülkedeki büyükelçiliğini tahliye etmeyi planlamadığını ifade etti.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Zamir Kabulov, "Tahliye planımız yok" dedi ve Moskova'nın Kabil Büyükelçisi ile direkt temas içinde olduklarını söyledi. 

Kabulov, Rus diplomatların Kabil'de "sakin bir şekilde" görevlerini yapmaya devam ettiklerini aktardı. 

Rus yetkili, "Biz bir süre önce bu garantileri aldık. Sadece Rusya'yla ilgili de değildi" dedi. 

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