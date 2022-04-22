Rusya: Moskva kruvazörünün batması sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi kayıp

Rusya'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın geçen hafta vurduğu Rus Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskva'nın batmasından sonra bir mürettebat üyesinin öldüğünü 27 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

Rusya'nın amiral gemisi Moskva, Ukrayna'da yaklaşık iki aydır devam eden çatışmada Rusya'nın deniz kuvvetlerine liderlik ederek, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'ün kuşatılmasında merkezi bir rol oynuyordu.

Rusya Savunma Bakanlığı, geminin battığını duyurduktan sonra, gemide görev yapan denizcilerin aileleri sosyal medyadan yakınlarının akıbeti ile ilgili cevap bekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus haber ajanslarından yayınlanan açıklamasında, "13 Nisan'da çıkan bir yangın sonucu, Moskva füze kruvazörü mühimmatın patlaması nedeniyle ciddi şekilde hasar gördü." dedi.

Bakanlık, "Bir asker öldü, 27 mürettebat da kayboldu. Kalan 396 üye tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı, ölenlerin ve kayıpların ailelerine ve arkadaşlarına gerekli tüm destek ve yardımı sağlıyor" denildi.