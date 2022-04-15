Rusya doğruladı: Amiral gemisi Moskva, Karadeniz'de battı!

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın vurduğu Rus Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskva'nın battığını duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hedeflenen limana çekilirken gemi, cephanelikte meydana gelen patlama sonucunda gövdesinin gördüğü hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Denizin dalgalı olması sebebiyle gemi battı" denildi.

Rusya daha önce yaptığı açıklamada yangınların söndürüldüğünü ve Moskva'nın yüzebileceğini söylemişti. Dün yapılan açıklamada geminin yüzlerce kişilik mürettebatının Karadeniz'deki başka gemilere tahliye edildiği duyurulmuştu.

Ukrayna'nın Odesa kentinin ordu sözcüsü Moskva'yı Neptün füzeleriyle vurduklarını söylemiş ve bölge valisi de bunu teyit etmişti.

CNN'e konuşan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Bu Karadeniz filosuna büyük bir darbe. Bu gemi, Karadeniz'de donanma üstünlüğü kurmalarında önemli rol oynuyordu" dedi.

Kirby, gemiyi neyin batırdığını doğrulayacak bilgiye sahip olmadığını belirtti.