Rusya Merkez Bankası'ndan finansal yaptırımlara ilişkin açıklama

Rusya Merkez Bankası ülkenin finansal kurumlarını hedef alan yeni yaptırımların devreye girmesinin ardından açıklama yaptı

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Rusya Merkez Bankası Batılı ülkeler tarafından finans sektörüne yönelik getirilen yaptırımların ardından bankacılık sisteminin istikrarlı görünümünü sürdürdüğünü, sistemin normal işleyişine devam ettiğini kaydetti.

Banka yarın için planlanan repo ihalesinde limit olmayacağını da duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Avrupa Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve ABD bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda anlaşmıştı.

Ayrıca Rusya Merkez Bankası'nın yaptırımların etkisini bertaraf etmek için uluslararası rezerv biriktirmesini önlemek açısından kısıtlayıcı önlemler alınacağı da belirtilmişti.

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