AB, Ukrayna ordusuna 500 milyon euroluk silah yardımı yapacak; Rus yayın organları AB ülkelerinde yasaklandı

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Ukrayna işgalinin dördüncü günü de birçok şehirde çatışmalarla başladı. Rusya ordusu, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'a girdi. Harkov'da sokak çatışmaları yaşandığı aktarılırken şehir yönetimi, şehirde kontrolün yeniden ele geçirildiğini duyurdu.

Rusya, Ukrayna'ya Belarus'un Gobel şehrinde müzakere masasına oturmayı teklif etti. Ukrayna lideri Zelenski sabah saatlerinde yaptığı açıklamada müzakereye açık olduklarını ancak Belarus'ta görüşmeyi kabul etmeyeceklerini söyledi. Rus basını ise gün sonunda Ukrayna'nın Belarus'ta müzakereyi kabul ettiğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, gün içinde yaptığı açıklamalarda Rusya'yı Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin "savaş" ifadesini kullandı. Kalın, Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan bir açıklama yaparak "Bölgemizde bir savaşa daha şahit oluyoruz” ifadesini kullandı. Yabancı basın, Ankara'dan gelen açıklamalarda "savaş" ifadesinin kullanılmasına dikkati çekti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yoğun göç dalgasının yaşandığı Polonya sınırı, çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı.

Avrupa Birliği'nin hava sahasını Rusya'ya kapatma kararı alması beklenirken gün içinde çok sayıda Batılı ülke hava sahasını kapatma kararını duyurdu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna işgalini vurguladığı konuşmasında Almanya'nın savunma bütçesine 100 milyar Euro ek kaynak ayıracağını duyurdu.

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni işgal girişiminin 4. günü 27 Şubat'ta yaşananlar...

00.30 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyonda bin 67 askeri tesisin imha edildiğini açıkladı. (İHA)



23.47 BM Güvenlik Konseyi, 193 üye ülkenin katılacağı BM Genel Kurulu’nda Ukrayna konusunda yarın olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.



23.30 Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın 23 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.

23.26 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Devlet Özel İletişim Servisi'nin bugün Belarus topraklarından Zhytomyr'deki havaalanına yapılan roket saldırısını teyit ettiğini duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppar tarafından yapılan açıklamada “Roket büyük olasılıkla İskender balistik füze sistemi tarafından fırlatıldı” denildi. (DHA)



23.05 AB, Ukrayna ordusuna 500 milyon euro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacağını duyurdu.

22.58 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya saldırısı nedeniyle Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıt gibi askeri yardımların yolda olduğunu söyledi.

22.52 NATO, Ukrayna'ya binlerce tanksavar silahı, yüzlerce hava savunma füzesi ve binlerce hafif silah ile mühimmat stoku gönderildiğini duyurdu.

21.32 Rusya ordusu, Ukrayna’ya yönelik saldırılarda Rus ordusundan da kayıplar verildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov “Rus askerler özel askeri operasyonda görevlerini yerine getirirken cesaret ve kahramanlık gösteriyor. Maalesef askerlerimiz arasında hayatını öldürülenler ve yaralananlar oldu” dedi.

Konashenkov, ölen Rus askeri sayısında detay vermese de, Ukrayna’nın kayıplarına kıyasla “daha az” olduğunu söyledi.

21.27 Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’ya silah gödermeyeceklerini açıkladı. Orban “Macaristan’ın pozisyonu değişmeyecek. Macaristan silahlı kuvvetlerinin ülke sınırlarını savunmak için silahlara ihtiyacı olması sebebiyle, İtalya ve Almanya gibi Ukrayna’ya silah yollamayacağız” dedi.

Orban, Macaristan’ın, Avrupa Birliği’nin aldığı Rusya yaptırımı kararlarına uyacağını söyledi.

20.57 ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya çoğu kısa menzilli balistik füze olmak üzere 320 füze fırlattığını ve Ukrayna sınırına yığılan Rus askerlerinin üçte ikisinin şu anda ülkede olduğunu belirtti.

Rusların henüz Ukrayna'da herhangi bir şehri ele geçiremediğine ancak bu niyetlerinin sürdüğüne işaret eden yetkili, "Rusların ivme kaybettiğini görüyoruz, sert bir direnişle karşı karşıyalar. Ruslar yakıt ve lojistik sıkıntısı çekmeye devam ediyor." dedi.

Yetkili, Rusya'nın Kiev'in 150 kilometre kuzeyindeki Çernigiv kentini ağır kuşatma altına aldığına dikkati çekerek, Ukrayna'nın "kahramanca" mücadele verdiğini söyledi.

20.55 İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Ukrayna’ya askeri ekipman desteği sağlayacaklarını açıkladı.

İsveç Başbakanı “İsveç, Ukrayna silahlı kuvvetlerine direkt destek sunuyor. Desteğin içinde 135 bin kumanya, 5 bin kask, 5 bin vücut kalkanı ve 5 bin tanksavar silahı bulunacak” dedi.

20.43 Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle yerinden edilen Ukraynalıların sayısının 7 milyonu geçebileceğini söyledi.

Avrupa Birliği üye ülkelerinin içişleri bakanlarıyla bir toplantı yapa İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komisyonu Üyesi Jones Lenarcic, “Avrupa kıtasının yıllar sürebilecek en büyük insani krizlerinden birine şahitlik ediyoruz. Şu anda yerinden edildiği tahmin edilen Ukraynalıların sayısı 7 milyondan fazla” dedi.

19.36 Avrupa Birliği, AB hava sahasını Rusya kontrolündeki tüm uçaklara kapattı. Rus uçakları artık AB topraklarına inemeyecek, buralardan kalkış yapamayacak ve üzerinden uçamayacak.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Rus devletine ait medya kuruluşlarının(RT, Sputnik) da AB ülkelerinde yasaklanacağını bildirdi.

19.15 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Belarus'taki müzakerelerden bir sonuç beklemiyorum ama denesinler"açıklamasını yaptı.

17.30 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun "savaş"a dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.

17.19 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilmek isteyen yaklaşık 6 bin 600 Türk vatandaşını çıkarmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

17.05 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Ukrayna konusunda ateşkes sağlanması ve tahliyeler dahil insani durum değerlendirildi.

Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ile de telefonda görüştü.

16.59 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi.

16.15 Rusya lideri Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

Putin'in, 'NATO ülkelerinden gelen saldırgan açıklamaların ardından askeri komutaya, nükleer caydırıcı güçleri yüksek alarma geçirme emri verdiği' açıklandı.

15.50 Fransa Ulaştırma Bakanı, hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

15.40 Rus basını, Ukrayna'nın Rusya ile Belarus'un Gomel şehrinde müzakere masasına oturmayı kabul ettiğini duyurdu. Ukrayna'dan henüz bir açıklama gelmedi.

15.21: RT'nin aktardığı habere göre, Minsk, Rusya heyetinin müzakereler için Ukrayna’ya verdiği sürenin dolduğunu açıkladı.

15.19 Harkov Valisi, Rusya'nın saldırısından sonra Ukrayna güçlerinin ülkenin en büyük ikinci şehrinde kontrolü yeniden ele geçirdiğini söyledi.

15.14 Japonya, Rus bankalarının SWIFT’ten çıkarılması kararına katıldıklarını açıkladı.

15.04 RT’nin aktardığı habere göre, İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk teklif etti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin-Bennett telefon görüşmesi özetlenirken “Rus heyetin Belarus’un Gomel şehrinde beklediği ve Kiev temsilcileriyle müzakerelere hazır olduğu belirtildi. Tutarsızlık gösteren Kiev, henüz bu fırsatı değerlendirmedi” ifadeleri yer aldı.

14.56 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile görüştüğünü duyurdu.

14.44 Hollanda da hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

14.38 Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 368 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

14.37 İtalya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı.

14.14 Almanya Ulaştırma Bakanlığı, Almanya hava sahası ve havaalanlarının Rus uçaklarına üç ay boyunca kapatılacağını açıkladı. İnsani yardım uçaklarının bu yasağın dışında tutulacağı belirtildi.

14.10 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanı’na başvurduklarını söyledi.

Zelenski, “Rusya, saldırıyı meşru göstermek için soykırım kavramını manipüle ettiği için sorumlu tutulmalıdır. Rusya’nın askeri eylemlerini durdurması için acil bir karar talep ediyoruz ve yargılamanın gelecek hafta başlamasını bekliyoruz” dedi.

13.55 Harkov Belediye Başkanı, "Ukrayna, Harkov'u tamamen kontrol ediyor" açıklamasını yaptı.

13.44 Yunanistan Başbakanlığı, Ukrayna’ya savunma ekipmanları ve insani yardım gönderileceğini açıkladı.

AFP’nin Atina’dan aktardığı habere göre, iki askeri nakliye uçağının bugün yola çıkacağı, içinde askeri ekipman taşınacağı belirtildi. Aynı zamanda bir insani yardım taşıyan uçağın gönderileceği belirtildi.

13.15 Belçika Başbakanı, hava sahasını tüm Rus havayollarına kapattıklarını açıkladı. Başbakan Alexander De Croo “Belçika hava sahası vahşide saldıranlara açık değildir” dedi.

13.08 Ukrayna ordusu, sivil direniş hareketine katılan vatandaşlar için bir rehber yayınladı.

Rehberde, "Silahınız veya mühimmatınız olsun ya da olmasın, mümkün olan tüm mücadele yollarını ve araçlarını kullanın" denildi. Halktan şunlar istendi: Yol işaretlerini sökün

Hareketi imkansız kılmak için ağaçları devirin

Ev yapımı yangın çıkarıcı cihazları aktif olarak kullanın

Kilit ulaşım merkezlerini tahrip edin

Gece veya alacakaranlıkta daha aktif olun

Scholz, Almanya'nın 1.000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi göndereceğini söyledi. Berlin ayrıca Alman yapımı silahların çatışma bölgelerine gönderilmesine ilişkin bazı kısıtlamaları kaldırdı. Bu da üçüncü ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla silah gönderebileceği anlamına geliyor.

12.55 Danimarka, hava sahasını Rus uçaklarına kapama kararı aldı.

12.52 Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı, işgalin başlamasından bu yana 4 bin 300 Rus askerinin öldüğünü ve Rusya’nın 146 tank kaybettiğini açıkladı. Savunma Bakanı Yardımcısı, Rusya'nın aynı zamanda 27 uçak ve 26 helikopter kaybettiğini söyledi.

12.38 Reuters’ın aktardığı habere göre, bir Avrupa Birliği yetkilisi, Rus uçaklarına AB geneli uçuş yasağının Moskova’ya yeni yaptırım paketinin içinde olabileceğini söyledi.

12.33 Uluslararası Judo Federasyonu, Ukrayna’nın işgali sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onursal başkanlığını askıya aldı.

12.27 Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya’nın müzakere çalışmalarına güvenmediğini söyledi.

Sky News’a konuşan Truss “Ruslar müzakere konusunda ciddiyse birliklerini Ukrayna’dan çekmelidir. Ukraynalıların başında silah varken müzakere edemezler. Bu sözde müzakere çalışmalarına güvenmiyorum.” dedi.

Gelecek günlerde yeni yaptırımlar duyuracaklarını söyleyen Truss “Bu, Vladimir Putin için sonun başlangıcı olabilir” dedi.

12.22 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından bir video paylaşarak "Ukrayna Genelkurmay Başkanı - Maşallah Bayraktar TB2 SİHA'larına" yazdı.

11.53 RIA haber ajansının aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Moskova’nın Belarus’ta müzakere teklifi reddetmesi üzerine Lukaşeko’dan açıklama geldi.

Lukaşeko, Kiev’i “Ukrayna’nın devlet olma statüsünü kaybetmemesi için” Rusya’yla müzakereye oturmaya çağırdı.

11.22 Rus ordusunu girdiği Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'da sokaklardan çatışma seslerinin geldiği belirtildi. Harkov sakinlerine evden çıkmamaları konusunda uyarı yapılırken Rus tanklarının sokaklardan geçtiği görüntüler yansıdı.

10.53 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna için savaşmak isteyen gönüllü yabancıların, Ukrayna’da kurulacak yabancı birliğine girmek için yapmaları gerekenleri açıkladığı tweette “Birlikte Hitler’i yendik, Putin’i de yeneceğiz” yazdı

10.47 Rusya ile 1300 kilometrelik sınır paylaşan Finlandiya, hava sahasını Rus hava trafiğine kapatma kararı aldı.

10.45 Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti. Rusya'yla başka bir ülkede görüşmeye açık olduklarını söyleyen Zelenski, Rusya'nın Belarus toprakları üzerinden ülkeye saldırdığını hatırlattı.

10.23 Kremlin, Rusya’dan bir heyetin Ukraynalılarla görüşmek için Belarus’a ulaştığını aktardı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Kremlin, Rus heyetin görüşmelere Gomel şehrinde başlamaya hazır olduğunu belirtti.

09.56 Başkent Kiev'de hava saldırı uyarılarının yeniden başladığı belirtildi. İnsanlara sığınaklara gitmeleri söylendi.

09.54 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın işgalinin dördüncü gününde, yurt dışından gelecek gönüllüler için yabancılardan oluşan bir birlik kuracaklarını açıkladı.

9.39 Rusya lider Putin, "Donbas’taki halk cumhuriyetlerine yardım sağlamaya yönelik özel operasyon sırasında, görevlerini kahramanca yerine getirenlere özellikle minnettarım " dedi.

09.10 Batıdaki Rivne ve kuzeybatıdaki Lutsk şehirleri için hava saldırısı uyarıları yapıldığı bildiriliyor. Halktan sığınaklara gitmeleri istendi.

09.08 Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Harkov'a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz" dedi.

08.30 Dünyanın dört bir yanıdan Ukrayna’ya destek eylemleri sürüyor.

Sydney’den Londra’ya çok sayıda dünya başkentinde insanlar Ukrayna bayraklarıyla hükümetlerinin Rusya’yı işgalden sorunmlu tutmasını istedi.

07.42 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu.

07.33 AB, ABD, İngiltere ve Kanada Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkartılması konusunda anlaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. Leyen ayrıca Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi.

02.52 Harkov’da bir petrol terminalinde yangın çıktığı görüldü. Harkov Belediye Başkanı Natalia Balasinovich, Rus füzelerininin bir petrol depolama alanını hedef aldığını söyledi.

Harkov’da bir doğalgaz borusunun da bombalandığı öğrenildi.

00.40 Kiev şehrinde bombardıman ve şiddetli çatışma devam ediyor. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, ‘son dakika’ notuyla yaptığı paylaşımda “Kyiv bombardıman altında” dedi.

00.32 Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca üç Su-30 ve iki Su-25 savaş uçağı, 11 helikopter ve iki İl-76 nakliye uçağı kaybettiği belirtildi.

00.30 Avrupa Birliği hava sahasını Rus uçaklarına kapatmaya hazırlanıyor.