Batılı ülkeler, bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarıyor

AB, ABD ve müttefikleri, belirlenmiş Rus bankaları uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarmak konusunda anlaştı.

Alman hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, hamlenin söz konusu kurumları uluslararası finansal sistemden çıkarmayı ve küresel operasyonlarını da büyük ölçüde kısıtlamayı amaçladığını belirtti.

Rusya, petrol ve doğal gaz ihracatı için büyük ölçüde SWIFT sistemine bağlı.

Ancak hamle, Rusya ile iş yapan Batılı işletmelere de zarar verebilir.

SWIFT, paranın hızla, sınır tanımadan bir yerden bir yere gönderilmesini sağlayan uluslararası mali yapılanmanın ismi. Kelime olarak da İngilizce, "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" yani "Küresel Bankalararası Finansal İletişim Birliği"nin kısaltmasından oluşuyor.

Alman sözcü, etkilenecek bankaların "uluslararası toplum tarafından halihazırda yaptırım uygulanan tüm bankalar" olduğunu söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, müttefik ülkelerin Rus Merkez Bankası'nın varlıklarını felç ederek "savaş paralarını kullanan" Rusya'yı durduracağını belirtti.

Batılı ülkeler ayrıca işlemleri dondurarak, merkez bankasının varlıklarını tasfiye etmesini önlemeyi de kabul ettiler.

Gerek von der Leyen gerekse de Alman sözcü, atılan hamleyle Putin hükümetiyle ilişkili zengin Rusların, "altın pasaport" olarak nitelenen, kendileri ve aileleri için parayla vatandaşlık alması kolaylılığının da önüne geçileceğini söyledi.

Yaptırımlar, ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve Kanada tarafından kabul edildi.

Bankaların Swift'den kaldırılması ciddi bir engel olarak görülüyor. sistemi kullanıyor. Çünkü hemen hemen tüm bankalar bu sistemi kullanıyor.