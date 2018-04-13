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Dünya

Rusya: Kimyasal saldırı iddiaları mizansen, arkasında Rusofobik ülkeler var

Lavrov: Çürütülemez verilere sahibiz

13 Nisan 2018 20:13

Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde, Şam yönetimi tarafından kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddialarını ‘mizansen’ olarak nitelendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, arkasında Rusofobik bir ülkenin istihbarat servislerinin bulunduğunu iddia etti. 

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Moskova'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Duma'ki kimyasal saldırı iddiaları hakkında "Bunun yeni bir mizansen olduğunu ve arkasında Rusofobi kampanyasının ön sıralarında yer almaya hevesli bir ülkenin istihbaratının bulunduğu gösteren çürütülemez verilere sahibiz” dedi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarının yarın sabah Şam'a ulaşmasının beklendiğini anımsatan Lavrov, heyetin zaman kaybetmeden Duma'ya gitmesini beklediklerini de sözlerine ekledi. 

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