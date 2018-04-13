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Rusya'dan ABD'ye: Suriye'de, Libya gibi bir maceraya kalkışılmasın

"Ultimatom ve tehditler diyaloğa yardımcı olmuyor"

13 Nisan 2018 16:15

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalar sonrası gerilen ilişkiler hakkında açıklama yaptı. Lavrov, Ultimatom ve tehditler diyaloğa yardımcı olmuyor" diyerek, "Suriye'de Libya gibi bir maceraya kalkışılmasın" uyarısında bulundu.

Lavrov, en ufak 'yanlış hesabın' bile büyük bir göç dalgasına neden olabileceğini öne sürdü.

Rus parlamenterler, ABD'nin getirdiği yeni yaptırımlara tepki olarak, Amerikan mal ve hizmetlerinin Rusya'ya ithal edilmesini yasaklayan ve ekonomik ilişkilerin daraltılmasını öngören bir tasarı hazırladılar.

Tasarı önümüzdeki hafta Rus parlamentosunun alt kanadında görüşülecek. Tasarıda, Amerikan yapımı yazılım, tarım ürünleri ve ilaç gibi başka kaynaklardan sağlanabilecek mallar ve tütün  ile alkol ithalatının kısıtlanması önerildi. Rus parlamenterler, atom enerjisi, roket motorları ve uçak imalatı alanlarında ABD ile işbirliğinin yasaklanmasını önerdiklerini de belirttiler.

Taslak ayrıca, Amerikan şirketlerinin Rusya'nın özelleştirme projelerine katılmaları yasaklamayı öneriyor.

Bu önlemler, Beyaz Saray'ın geçen hafta Moskova'nın Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak etmesinden bu yana Rusya'ya getirdiği en sert yaptırımlara misilleme niteliğinde.

Rus hükümeti, tasarıyı destekleyip desteklemediğini belirtmedi. Tasarının mevcut haliyle yasa haline gelip gelmeyeceği de belli değil.

 

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