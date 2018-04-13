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Başbakan Yıldırım'dan Rusya ve ABD'ye uyarı: İşleri karmaşık hale getirecek girişimlerden uzak durulmasını tavsiye ederiz

"Kimyasal silah kullanımının asla affedilecek bir tarafı yoktur"

13 Nisan 2018 17:12

Başbakan Binali Yıldırım, Amerika-Rusya gerginliği konusunda "İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz" dedi. 

Başbakan Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada "Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır." dedi.

Yıldırım, Amerika-Rusya gerginliği konusunda da "İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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