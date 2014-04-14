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Dünya

Rusya, Ukrayna yönetimini güç kullanmamaya çağırdı

Rusya, Kiev yönetimini ülkenin güneyindeki Rusya yanlısı göstericilere karşı güç kullanmamaya çağırdı

14 Nisan 2014 10:27

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin özel oturumunda Rusya'nın büyükelçisi Vitaliy Çurkin, Kiev yönetimine gerçek diyalog sürecini başlatma çağrısı yaptı. Fakat Ukrayna'nın BM nezdindeki büyükelçisi Yuriy Sergeyev ülkesinin doğusundaki krizin yapay olarak Rusya tarafından yaratıldığını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Oleksander Turçinov, ülkenin doğusundaki birçok kentte resmi binaları ele geçiren Rusya yanlısı silahlı gruplara karşı pazartesi günü büyük çaplı bir operasyon başlatacaklarını söylemişti.

Reuters haber ajansının duyurduğuna göre Rusya yanlısı silahlı gruplara bulundukları binaları terk etmeleri için Türkiye saati ile 08.00'e kadar süre verildi.

Turçinov, geçen ay Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da yaşananların tekrarına izin vermeyeceklerini söyledi.
Avrupa Birliği dışişleri bakanları da Ukrayna'daki krizi görüşmek için bugün Lüksemburg’da bir araya geliyor.

Washington yönetiminin Moskova’ya karşı yeni yaptırımlar uygulayabileceği belirtiliyor. ABD'nin BM nezdindeki Büyükelçisi Samantha Power, Beyaz Saray'ın Rusya'nın enerji, bankacılık ve maden sektörlerini hedef alabileceğini söyledi.

Power, BM'deki konuşmasında olayların arkasında kimin olduğunu bildiklerini söyledi.
‘Ölü ve yaralılar var’

Geçici Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, silahlı grupların doğudaki Sloviansk kentinin denetimini ve polis müdürlüğü binasını ele geçirmesinden sonra Pazar sabahı "terörle mücadele operasyonu" başlattıklarını söylemişti.

Bir Ukrayna polisinin ölmesinden sonra operasyonun durdurulduğu yolunda haberler var.
Bakan Avakov, iki taraftan da ölen ya da yaralananlar olduğunu söyledi

Rusya, Doğu Ukrayna'da güç kullanılmasının Perşembe günü Cenevre'de krize çözüm amacıyla başlaması planlanan görüşmeleri baltalayacağı uyarısında bulunmuştu.

Kiev ve bazı Batılı ülkeler, Ukrayna'daki olayları Rusya'nın kışkırttığını söylüyor. Kremlin iddiayı reddediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev Hükümeti'nin ülkenin kaderini eline alma "basiretini" gösteremediğini savundu.

Amerikan Yönetimi, Rusya tarafından desteklenen güçlerin Kiev hükümetinin otoritesini zayıflatmak için örgütlü bir çaba içine girdiğini söylüyor.

 

NATO kaygılı

 

Bu arada NATO, bölgedeki gelişmelerden kaygı duyduğunu açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen açıklamasında "Rus silahları taşıyan ve Kırım'ın gayrimeşru ve yasa dışı olarak ele geçirilmesi sırasında Rus birliklerinin giydiği rütbe işareti olmayan üniformalar içindeki grupların yeniden ortaya çıkması vahim bir gelişme" dedi.

Bir NATO yetkilisi BBC'ye ittifakın bazı binaların ele geçirilmesinde Rus güçlerinin rolü olduğuna inandığını söyledi.

 

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