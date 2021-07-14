Rusya, kayıtlardaki en sıcak ikinci haziran ayını yaşadı

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Rusya meteoroloji servisi Rosgidromet'in Direktörü Roman Vilfand, 2021'in Haziran ayının ülkede kayıtlara geçen en sıcak ikinci haziran ayı olduğunu açıkladı.

Rusya, en sıcak haziran ayını 2012 yılında yaşamıştı. Vilfand, bu rekorun yakın zamanda kırılabileceğini ifade etti.

Vilfand, Rusya'nın bu sene kayıtlardaki en sıcak yazını yaşama ihtimali de olduğunu ancak kesin bir şey söylemek için biraz daha zaman geçmesi gerektiğini belirtti.

Rosgidromet Direktörü, "İklim değişikliği nedeniyle mevcut rekorlar 10 yıl içinde yine kırılacak. Bunun garantisini verebilirim" diye konuştu.

Öte yandan Vilfand, Rusya'nın Avrupa kıyasında bulunan topraklarının geçen yaz en sıcak haziran ayını yaşadığını belirtti.