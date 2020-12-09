Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu: Sputnik-V aşısını yaptıracaklar iki ay boyunca alkol tüketmemeli

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu, (Rospotrebnadzor) Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Covid-19 aşısı Sputnik-V'yi yaptıracakların iki ay alkol almaması gerekeceğini bildirdi.

Rospotrebnadzor direktörü Anna Popova, insanların aşıyı olacakları tarihten en az iki hafta önce alkol almayı bırakmaları gerektiğini ifade etti.

Popova, aşının ilk dozu alındıktan sonra da 42 gün boyunca alkol tüketilmemesi gerektiğini bildirdi ve "Bağışıklık oluşurken kendimize dikkat etmeliyiz" dedi.

"Alkol vücuda yük bindirir" diyen Popova, "Eğer sağlıklı kalmak ve güçlü bir şekilde bağışıklık geliştirmek istiyorsak alkol almamalıyız" dedi.

Popova, aynı süreçte ciğerlerdeki etkisi nedeniyle tütün tüketiminden de uzak durulmasını tavsiye etti.