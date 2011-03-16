-RUSYA İLE VİZESİZ SEYAHAT 30 GÜN SONRA MOSKOVA (A.A) - 16.03.2011 - Türkiye ile Rusya arasında yapılan nota teatisi ile iki ülke arasında vizesiz seyahatler 30 gün sonra başlayacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in düzenledikleri ortak basın toplantısının öncesinde yapılan nota teatisine, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imza koymuştu. Buna göre, nota teatisinin yapılmasıyla Türkiye ve Rusya vatandaşlarının karşılıklı olarak vizesiz seyahatleri 30 gün sonra başlayacak.