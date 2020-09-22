Rusya, ikinci Koronavirüs aşısını tescillemeye hazırlanıyor

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Sağlık Bakanlığı'nın 15 Ekim'e kadar Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen yeni tip Koronavirüs aşısını tescillemeye hazırlandığını duyurdu.

EpiVacCorona isimli aşı, Rusya'da tescil edilen ikinci yeni tip Koronavirüs aşısı olacak. Daha önce Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik-V aşısı tescillenmişti. Sputnik V'nin 3. safha testleri devam ediyor.

EpiVacCorona'nın tescillendikten sonra 5 bin kişinin katılacağı klinik denemelerden geçmesi bekleniyor. Rospotrebnadzor, aşının risk grubunda bulunan insanlar üzerinde de test edilmesinin beklendiğini ifade etti.

Geçen hafta Vektör Bilim Merkezi aşının güvenli olduğunun kanıtlandığını söylemişti. Yapılan açıklamada aşının ömür boyu bağışıklık sağlamadığını, ama yaptıranları en az 6 ay boyunca Covid-19'dan koruyacağını duyurmuştu.