T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Güvenlik Konseyi Putin'in talimatıyla acil olarak toplandı

Rusya Güvenlik Konseyi Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla acil olarak bir araya geldi

21 Temmuz 2012 02:19

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Pekov, Putin'in talimatıyla Rusya Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplandığını söyledi. Toplantıda veto edilen Suriye tasarısının ve Tataristan müftüsüne yapılan saldırının ele alındığı bildirildi.

Toplantıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın veto ettiği Suriye karar tasarısının ve Tataristan Müftüsüne yapılan saldırının gündeme alındığı ifade edildi.
 
Putin'in, BM Güvenlik Konseyi'ni by-pass etmeye çalışacak her türlü girişimin faydasız olacağını ve Güvenlik Konseyi'nin uluslararası alandaki otoritesini sarsacağını ifade ettiği vurgulandı.
 
Putin'in Tataristan Müftüsü'ne yapılan saldırıyı da kınadığını belirten Pekov, sorumluların bir an önce bulunması için talimat verildiğini dile getirdi.
 
 

ETİKETLER

rusyasuriyeesedlawrowputinbmtürkiyeşamputin

İlgili Haberler

Rusya, Beşşar Esed'in görevi bırakmaya hazır olduğu iddialarını yalanladı

Rusya'nın Paris Büyükelçisi'nin, 'Esed görevi medeni bir şekilde bırakmaya hazır'' dediği iddia edilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24