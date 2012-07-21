Rusya Güvenlik Konseyi Putin'in talimatıyla acil olarak toplandı

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Pekov, Putin'in talimatıyla Rusya Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplandığını söyledi. Toplantıda veto edilen Suriye tasarısının ve Tataristan müftüsüne yapılan saldırının ele alındığı bildirildi.

Toplantıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın veto ettiği Suriye karar tasarısının ve Tataristan Müftüsüne yapılan saldırının gündeme alındığı ifade edildi.

Putin'in, BM Güvenlik Konseyi'ni by-pass etmeye çalışacak her türlü girişimin faydasız olacağını ve Güvenlik Konseyi'nin uluslararası alandaki otoritesini sarsacağını ifade ettiği vurgulandı.

Putin'in Tataristan Müftüsü'ne yapılan saldırıyı da kınadığını belirten Pekov, sorumluların bir an önce bulunması için talimat verildiğini dile getirdi.