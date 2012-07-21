Rusya, Beşşar Esed'in görevi bırakmaya hazır olduğu iddialarını yalanladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Paris Büyükelçisi'nin Beşşar Esed hakkındaki sözlerinin yanlış yorumlandığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "Paris Büyüelçimizin, "Beşşar Esad görevi bırakmaya hazır" yönündeki sözleri yanlış yorumlanmış ve mülakatın ana içeriğinden çıkartılarak değerlendirilmiştir."

Açıklamada ayrıca Esed'in geleceğine sadece Suriye halkının karar vereceği ve bu konunun Cenevre Deklerasyonu'nda açıkça ifade edildiği vurgulandı.

Rus Büyükelçisi ne demişti?

Rusya'nın Fransa Büyükelçisi Alexandre Orlov, Fransız RFI radyosuna yaptığı açıklamada, "Cenevre konferansında daha demokratik bir sisteme geçişi öngören nihai bir bildirge ortaya çıktı. Bu nihai bildirge Esed tarafından kabul edildi. Esed muhaliflerle geçiş sürecini görüşmesi için temsilcisini seçti. Bu da kontrollü şekilde gitmeyi kabul ettiği anlamına geliyor " dedi.

Şam'da yalanlamıştı

Rus büyükelçi Orlov'un bu açıklamasına Şam'dan anında yanıt geldi. Suriye Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Büyükelçi'nin "Esed görevi bırakmaya hazır" sözlerine yalanlama geldi. Suriye devlet televizyonu da, Rus Büyükelçi Orlov'un açıklamasının "temelsiz" olduğunu duyurdu.