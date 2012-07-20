Rusya'nın Paris Büyükelçisi, 'Esed görevini bırakmaya hazır' dedi mi?

Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye ordusu ile muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu arasındaki çatışmalar 5 gününde. Rusya'nın Paris Büyükelçisi, şartların uygun olması durumunda Esed'in görevini bırakmaya hazır olduğu iddia edildi.

Rusya'nın Fransa Büyükelçisi Alexandre Orlov, Fransız RFI radyosuna yaptığı açıklamada, "Cenevre konferansında daha demokratik bir sisteme geçişi öngören nihai bir bildirge ortaya çıktı. Bu nihai bildirge Esed tarafından kabul edildi. Esed muhaliflerle geçiş sürecini görüşmesi için temsilcisini seçti. Bu da kontrollü şekilde gitmeyi kabul ettiği anlamına geliyor " dedi.

Şam'dan yalanlama

Rus büyükelçi Orlov'un bu açıklamasına Şam'dan anında yanıt geldi. Suriye Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Büyükelçi'nin "Esed görevi bırakmaya hazır" sözlerine yalanlama geldi. Suriye devlet televizyonu da, Rus Büyükelçi Orlov'un açıklamasının "temelsiz" olduğunu duyurdu.