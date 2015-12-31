Rusya: Güneydoğu'daki operasyonları kaygıyla izliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu’da devam eden operasyonların endişeyle izlendiğini belirterek Türk hükümetine sorunu siyasi yollarla çözme çağrısında bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklama şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’nin güneydoğusunda, Türk yetkililerin Kürt nüfusun yaşadığı kentlerde mücbir operasyonundan kaynaklanan şiddetin tırmanmasını kaygıyla izliyoruz. İnsan hakları örgütleri, aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu sivil kayıplardan söz etmektedir."

"Bir dizi yerleşim alanında hâlâ sokağa çıkma yasağı uygulanmakta ve hareket özgürlüğü kısıtlanmaktadır. Operasyonun sürdüğü bölgelere, siyasetçiler, gazeteciler ve insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin girmesine izin verilmemektedir."

"Kürt sorununa siyasi çözüm bulunmalı"

"Bazı bölgelerde gıda ve temel ihtiyaç malzemesi sıkıntısı yaşanmaktadır ve insani felakete yakın bir durum söz konusudur. Bazı haberlerde, evlerini terk etmek zorunda kalan insanların toplam sayısını 100 bin olarak verilmektedir.”

“Türk Hükümeti’ni bir an önce şiddeti sona erdirecek ve Temmuz 2015’te kesilen barış sürecine yeniden dönülmesini sağlayacak adımlar atmaya çağırıyoruz.

"Kürt soruna siyasi çözüm bulunmalıdır. İç meselelerin çözümünde zor kullanmaya dayalı yöntemler yeni kayıplara yol açmak ve gerilimi artırarak kestirilemeyecek sonuçlar doğurmaktan başka bir işe yaramaz.”