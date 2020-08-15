Rusya, geliştirdiği Koronavirüs aşısının üretimine başlandığını duyurdu

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Rusya Sağlık Bakanlığı, geçen günlerde tescillenen ve Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen "Sputnik V" isimli Koronavirüs aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

Rusya Sağlık Bakanı Mikail Muraşko, geçen günlerde Koronavirüs aşısının ilk partisinin 2 hafta içinde üretileceğini ve kullanıma hazır olacağını bildirmişti.

Rusya'nın aşı çalışmalarında insan üzerinde test aşaması 2 aydan kısa sürdü.

Doctor's Handbook aplikasyonu tarafından yapılan ankete katılan 3 binden fazla Rus doktorun sadece yüzde 24.5'i aşı yaptırmayı kabul edeceklerini söyledi