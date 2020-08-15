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Koronavirüs

Rusya, geliştirdiği Koronavirüs aşısının üretimine başlandığını duyurdu

15 Ağustos 2020 11:37

T24 Dış Haberler

Rusya Sağlık Bakanlığı, geçen günlerde tescillenen ve Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen "Sputnik V" isimli Koronavirüs aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

Rusya Sağlık Bakanı Mikail Muraşko, geçen günlerde Koronavirüs aşısının ilk partisinin 2 hafta içinde üretileceğini ve kullanıma hazır olacağını bildirmişti.

Rusya'nın aşı çalışmalarında insan üzerinde test aşaması 2 aydan kısa sürdü. 

Doctor's Handbook aplikasyonu tarafından yapılan ankete katılan 3 binden fazla  Rus doktorun sadece yüzde 24.5'i aşı yaptırmayı kabul edeceklerini söyledi

 

 

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