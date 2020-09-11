Rusya Gamaleya Enstitüsü: The Lancet ile Koronavirüs aşısı hakkında gerçek veriler paylaşıldı

T24 Dış Haberler

Rusya, geliştirdiği Koronavirüs aşısıyla ilgili yayınladığı araştırmanın "olası olmadığı" ve "istatistiksel olarak gerçekçi durmadığı" iddialarına karşı çıktı.

Bir grup bilim insanı ve doktor Rusya'nın tescillediği Sputnik-V aşısını geliştiren Gamaleya Enstitüsü'ne bir açık mektup yazarak aşının 1. ve 2. klinik denemelerdeki antikor üretimi ile ilgili verilerinin "iki katına çıkarıldığıyla" ilgili endişeleri olduğunu ifade etmişti.

30 bilim ve sağlık profesyonelinin imzaladığı mektupta Rusya ve The Lancet dergisinden araştırmanın üzerinde hiç oynanmamış tam versiyonunu yayınlamaları talep edilmişti.

Devlete ait Gamaleya Enstitüsü'nün araştırma direktörü yardımcısı ve bahsi geçen araştırmanın baş yazarı Denis Logunov, verilerin üzerinde oynandığı iddialarını yalanladı.

Logunov, The Lancet'in editöryal ekibiyle araştırmanın gerçek verilerini paylaştıklarını bildirdi.

The Lancet bilim dergisinde yayımlanan ilk test raporlarında Kremlin'in Ağustos'ta duyurduğu ve üretime geçeceği Sputnik V adı verilen aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı ve ilk test grubunda herkeste antikor oluşturduğu belirtilmişti.